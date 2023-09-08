En çok Suudi Arabistan'dan yolcu gelen Trabzon’a yeni havalimanı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nda yıl sonunda yolcu sayısının 4 milyona ulaşacağını öngördüklerini belirterek, “Trabzonumuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Şu anda yılsonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

“ÇÜNKÜ TRABZON’DA ÇOK CİDDİ BİR TURİST ARTIŞI OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ”

Trabzon Havalimanı’nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “İç hat yolcu sayısında 7. sırada, dış hat yolcu sayısında ise 10. sırada yer alması çok önemli bir başarıdır. 2022 yılında iç hat ve dış hat toplamında yaklaşık 3 milyon 185 bin yolcu ağırladı. Bu yıl ise daha Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcu ağırladı. Yılsonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü, Trabzon’da çok ciddi bir turist artışı olduğunu gözlemliyoruz. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu eşsiz doğası ve tarihi kültürel varlıklarıyla Trabzon’umuz artık turizm açısından bir cazibe merkezi oldu. Kente gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret ediyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi 12 ülkeden doğrudan uçuş gerçekleştirilen Trabzon’a, Avrupa ülkelerinden de çok sayıda turist geliyor. Şu anki verilerimize göre, 2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu” dedi.

“TRABZON HAVALİMANI’NDA YIL SONUNA KADAR FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK”

Trabzon Havalimanı’nın yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “2053 vizyonumuz doğrultusunda Trabzon’u bir marka şehir haline getirmek için turizmin bölgeye sağlayacağı faydayı maksimize edeceğiz. Bu nedenle Trabzon’umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu havalimanımız Trabzon’a gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin katbekat artmasına vesile olacak inşallah. Şu anda havalimanımızın öncelikli olarak yapılması gereken yapılarının inşalarına başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Şu anda yılsonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Sonrasında yapım sürecini başlatacağız. Ve hiç şüphesiz tüm bu yapılanlar tamamlandığında Trabzon’a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak” ifadelerini kullandı.

ARAPLAR TRABZON'A AKIN ETTİ

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Trabzon Havalimanı'na 12 ülkeden gerçekleştirilen uçuşlarda en çok uçuş Suudi Arabistan'dan gerçekleştirildi. Bin 116 uçuş sadece Suudi Arabistan’dan yapıldı. Bu sayı, Trabzon Havalimanı'na yapılan tüm uçuşların önemli bir kısmını oluşturuyor.

Trabzon Havalimanı'na yurt dışından yapılan 3 bin 909 uçuştan bin 166 tanesi Suudi Arabistan'dan gerçekleştirildi. Yaz ayları için gözlerine Trabzon'u kestiren Araplar, TL'de yaşanan değer kaybının da etkisiyle soluğu Trabzon'da aldı. Bu yıl Trabzon’a gelen turistlerin büyük bölümünü Suudi Arabistan vatandaşları oluşturdu.

Suudi Araplarının yanı sıra, Trabzon diğer Arap ülkelerinde de rağbet gördü. Suudi Arabistan bin 166 uçuşla lider konumdayken, onu 598 uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri ve 521 uçuşla Kuveyt izledi. Umman'dan 488, Ürdün'den ise 352 uçuşun yapıldığı Trabzon'a, Almanya'dan 260 uçuş gerçekleştirildi.

EN ÇOK UÇUŞ ARAP ÜLKELERİNDEN

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre Trabzon'a yapılan uçuşlar şöyle:

Suudi Arabistan'dan bin 166,

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 598,

Kuveyt'ten 521,

Umman'dan 488,

Ürdün'den 352,

Almanya'dan 260,

Bahreyn'den 236

KKTC'den 87,

İsrail'den 59,

Katar'dan 57,

Azerbaycan'dan 50,

Irak'tan 35 uçuş olmak üzere toplam 3 bin 909 uçuş yapıldı.