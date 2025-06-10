En çok tercih edilen balık belli oldu

Kaynak: İHA

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ardından en çok tercih edilen balık Somon oldu.

Bayram sürecinde kırmızı etin yoğun tüketildiğini belirten balıkçı Onurcan Köse, "Vatandaşlar bayramda bolca et tüketti. Bayram bitince tezgahlarımızda yoğunluk yeniden başladı. Fiyatlarımız uygun, çeşitlilik de fazla" dedi.

Tezgahtaki balık fiyatlarını da paylaşan Köse, "Deniz somonu kilosu 150 TL, alabalık 140 TL, barbun 250 TL, olta istavriti 150 TL, çipura 380 TL, levrek 400 TL ve kefal 100 TL'den satılıyor. Özellikle kılçıksız ve besleyici olduğu için somon en çok tercih edilen balık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise özellikle misafir ağırlayacakları zaman ve olta balıkları geldiğinde balık almayı tercih ettiklerini dile getirdi.

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