En düşük emekli aylığında rakam kesinleşti! Teklif TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

TBMM'de kabul edilen Torba Kanun kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılacak düzenlemeler de yer alıyor.

Meclis'te “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sonucunda teklifin 6, 12, 13, 14 ve 17. maddeleri metinden çıkarılırken diğer maddeler yasalaştı.

EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ VE TSK’DA YENİ DÜZENLEMELER

Yasalaşan düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıf general veya amiral olma şartı getirildi.

Hizmet ve görev ihtiyacına göre, bulundukları rütbede kalmalarında zorunluluk bulunan muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden, her yıl en fazla 60 kişi, yeterlik sıralamasında bir üst rütbeye yükseltilenlerin ardından gelmek kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü alınarak, Milli Savunma Bakanı’nın teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura’nın üçte iki çoğunluğu ile bir yıl süreyle aynı rütbede hizmete devam edebilecek. Zaruri durumlarda bu sayı 75’e kadar çıkarılabilecek.

YAŞ HADDİ 72’YE KADAR UZATILABİLECEK

Yeni düzenleme ile kuvvet komutanlığı görevine atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olarak belirlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na, kuvvet komutanları ile orgeneral ve oramirallerin yaş haddini birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatma yetkisi verildi.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbesindeki muharip sınıf personelin, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmesi için harp enstitüsü eğitimi şartı aranmayacak. Daha önce harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, bu eğitimi almış sayılacak.

TURİZM TEŞVİK KANUNU’NDA YENİ DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz günübirlik tesisler, sadece Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya en az yüzde 45 sermayesi Bakanlığa ait olan şirketlerce işletilebilecek. Bu tesisler üçüncü kişilere devredilemeyecek veya işlettirilemeyecek.

HAFTALIK İZİN KULLANIMINA ESNEKLİK GETİRİLDİ

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, turizm sektöründe ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personel için haftalık izin günlerinde esneklik sağlandı. Buna göre, bu kapsamdaki işçilerin hafta tatili, işçinin yazılı onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilecek.

Bu durumda işçinin hafta tatilinde yaptığı çalışmanın günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışma hesabında dikkate alınmayacak. İşçi, verdiği onayı geri almak isterse, bunu 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.