En düşük emekli maaşına zam teklifi kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli maaşlarının asgari 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesini içeren vergi düzenlemesini çoğunluk oyu ile onayladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına uygulanan artışı ilan etti. Yapılan düzenlemeyle, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 Türk Lirası'na yükseltildi. Beklentiler, en düşük emekli maaşının 12 bin TL olacağı yönündeydi; ancak açıklanan rakam bu beklentiyi aştı. Bu zamdan, 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. Yapılan hesaplamalara göre, en düşük emekli maaşının yıllık bütçeye etkisi 33,2 milyar TL olarak öngörüldü.

Güler'in ifadelerine göre, "Emeklilik, maluliyet ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımızın ve hak sahiplerinin minimum maaş ödemesi, dosya bazında 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştır." Ayrıca, vergi adaletini güçlendirmeyi, gelir düzeyine göre adil vergilendirme yapmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu düzenlemelerin, Türkiye ve değerli vatandaşları için hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti ve tüm vatandaşlara saygılarını sundu.