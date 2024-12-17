En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti

Dilovası Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların anlaşmaya varmasıyla sona erdi. Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, sözleşmeye Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve DİSK Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük imza attı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 47 BİN TL OLDU

Anlaşmayla birlikte çalışanların maaşlarında önemli bir artış sağlanırken, en düşük maaş 47 bin TL olarak belirlendi. İmza töreninin ardından belediye personeli büyük bir coşku yaşadı. İşçiler, bu sevincini Başkan Ömeroğlu ve törene katılanlarla birlikte halay çekerek paylaştı.

"HEYECANLIYIZ"

Vedat Küçük, törende yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Heyecanlıyız. Sevgili Belediye Başkanımız ile ilk sözleşmemizi hayırlısıyla neticelendirdik. Sevgili Belediye Başkanımız gerçekten emekten yana tavrını masada net bir şekilde göstermiştir. Başkanımız taslağın üzerine çıktı. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızla ilgili 'Emeklerini biliyoruz, fazlasını hak ediyorlar' dedi. Şuanda Dilovası Belediyesindeki ciddi bir payı emekçilere ayırdı, sizlere ayırdı" dedi.

“EMEĞİ VE ALIN TERİNİ BİLENLERDENİM”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise şunları söyledi: "Ben de sizler gibi emekçiyim. Emeği ve alın terini bilenlerdenim. Yıllarca hem ben çalıştım hem personel çalıştırdım. Kısacası halden anlarım. Bu dönem sizlerle beraber Dilovası'nın yönetimine talip oldum ve en iyi şekilde yönetmenin yollarını arıyorum. Sizlerle de bu enerjiyi görüyorum. Ben sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birlikte Dilovası'na en iyi şekilde hizmet edeceğimizi inanıyorum. Biz bir ekibiz. Hepimiz aynı ilçeyi, aynı sokakları paylaşıyoruz" diye konuştu.