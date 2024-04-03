En Genç Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik’in ‘amcası’ Saray’dan çıktı

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En Genç Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik’in ‘amcası’ Saray’dan çıktı
22 yaşında Çanakkale’nin Yenice İlçesi’nde Kalkım Beldesi’nde bağımsız olarak girdiği seçimleri kazanan Zeynep Çelik en genç belediye başkanı oldu. Çelik’in seçimlerinden ardından ilk paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Zeynep Çelik, Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olarak girdiği seçimi kazanarak, Türkiye’nin en genç belediye başkanı oldu.

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22 yaşındaki Zeynep Çelik, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım’a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin” ifadelerini kullanmıştı.

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Projelerini anlatan Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı Çelik, "Doğal gaz ve hastane projemiz var. Burası biraz merkeze uzak olduğu için hastane sorunu oluyor. 20 yataklı bir hastane düşünüyoruz" demişti.

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AMCA SARAY’DAN ÇIKTI

Başkan Çelik’in ‘amcası tanıdık çıktı.

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Çelik, seçimlerden 1 ay önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın fotoğrafını paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, çok değerli amcam; Sayın Oktay Saral‘a nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz” notunu düşmüştü.

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