En Genç Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik’in ‘amcası’ Saray’dan çıktı

Zeynep Çelik, Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olarak girdiği seçimi kazanarak, Türkiye’nin en genç belediye başkanı oldu.

22 yaşındaki Zeynep Çelik, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım’a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin” ifadelerini kullanmıştı.

Projelerini anlatan Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı Çelik, "Doğal gaz ve hastane projemiz var. Burası biraz merkeze uzak olduğu için hastane sorunu oluyor. 20 yataklı bir hastane düşünüyoruz" demişti.

AMCA SARAY’DAN ÇIKTI

Başkan Çelik’in ‘amcası tanıdık çıktı.

Çelik, seçimlerden 1 ay önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın fotoğrafını paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, çok değerli amcam; Sayın Oktay Saral‘a nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz” notunu düşmüştü.