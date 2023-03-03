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En hızlı orta segment Android telefonlar açıklandı. İşte o liste

Akıllı telefonları ve diğer cihazları kıyaslamak kullanılan yazılım aracı Antutu en hızlı orta segment Android telefonları açıkladı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:33
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En hızlı orta segment Android telefonlar ortaya çıktı

En hızlı orta segment Android telefonlar açıklandı. İşte o liste
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En hızlı orta segment Android telefonların listesi Antutu tarafından paylaşıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; ABD’li yarı iletken üretici Qualcomm’un diğer cihazlardan en önde yer aldı. Şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 7’sine güç veriyor.

Ocak ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemcisiyle gelen iQOO Z6 oldu. Toplamda 597 bin 867 puan alan cihazı, 582 bin 483 puanlı Honor 80 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 574 bin 015 puanlı OPPO Reno 9 yer alırken, dördüncü sıradaysa 573 bin 741 puanlı OPPO Reno8 Pro 5G karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 550 bin 786 puanlı Honor 70 bulunuyor.

İşte şubat ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

iQOO Z6 – 582 bin 483 puan
Honor 80 – 582 bin 483 puan
OPPO Reno9 – 574 bin 015 puan
OPPO Reno8 Pro 5G – 573 bin 741 puan
Honor 70 – 550 bin 786 puan
Huawei nova 10 – 517 bin 186 puan
realme 10 Pro+ – 510 bin 111 puan
Huawei nova 9 – 510 bin 014 puan
Redmi Note 12 Pro – 466 bin 569 puan
Redmi Note 12 Pro+ – 465 bin 118 puan

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