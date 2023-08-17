‘En temel ihtiyaç suya bile ulaşamıyoruz’ diyen Hataylı depremzedeler harekete geçiyor

Hatay’da 13 Ocak’ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sorunlar nedeniyle depremzedeler dernek kurma kararı aldı.

KAYNAK: ANKA
‘En temel ihtiyaç suya bile ulaşamıyoruz’ diyen Hataylı depremzedeler harekete geçiyor

ANKA'nın haberine göre; Hatay Depremzede Derneği Girişimi, yaptığı açıklamada, su başta olmak üzere birçok temel ihtiyacın karşılanamadığını ve şehrin yeniden inşası için mücadele edeceklerini belirtti.

Deprem sonrası yaşanan sorunlar

Hatay Depremzede Derneği Girişimi, yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaşanan sorunları sıraladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Deprem felaketinin ardından canlarımızı evimizi işimizi ve sosyal yaşantımızı kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi peşi sıra gelen sorunlarla boğuşmak zorunda bırakıldık. Felaketin yaşandığı andan itibaren muktedirler tarafından yalnız bırakılarak çaresizliğe mahkûm edildik. İlk zamanlarda yaşadığımız gıda suçadır, ısınma gibi sorunları ve daha birçok kötülüğü unutmuyoruz. Ne enkaz altında günlerce bekleyen canlarımızın kurtarılmayı beklemesini ne de yaşamı elinden alınmış sevdiklerimizi taşıyacak bir aracın dahi olmayışını unutmuyoruz. Ayrıca insan onurunun hiçe sayıldığı bir dönemden geçenler olarak bu deneyimlerin bize öğrettikleriyle yaşamayı önemsiyoruz.”

Su sorunu ve asbest tehlikesi

Açıklamada, depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen en temel ihtiyaçlara erişimin hâlâ neredeyse imkânsız olduğu vurgulandı. Şehirdeki yıkımların kontrolsüz ve bilimsellikten uzak yapıldığından beraberinde bir asbest sorunu doğurduğu ve bunun da ciddi kaygılara yol açtığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“En temel ihtiyaç olan suyun bile ulaşılamayan bir unsura dönüşmesi bizleri susuzluğa mahkûm etti ve hâlâ Hatay genelinde ciddi bir su sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Okulların eğitime başlayacakları binalar ile ilgili yapılan incelemelerin yetersizliğinden ötürü yeni döneme nasıl ve hangi koşullarda başlanacağına dair belirsizlik hala devam ediyor. Şehri yeniden ayağa kaldırma söz konusuyken yapılan bunca baştan savma iş öğrencisinden velisi ne memurundan emeklisine kadar hepimizin tedirgin olmasına sebep oluyor.”

Hatay’ı yeniden kuralım

Açıklamada, depremzedelerin sorunlarının çözümü için dernek kurma girişimlerinin başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Birbirimizin çaresi olmayı birbirimizin yaralarını sarmayı deneyimlediğimiz ilk günden bugüne bu kentin umuduna dair dilimizden düşürmediğimiz üç kelime yaşamı yeniden düşlemenin inancını kattı hepimize; Hatay’ı yeniden kuralım. 13 medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık kadim bir geleneğe sahip olan güzel memleketimizi yeniden kurmak, geleceğimize sahip çıkmak için inatla seslerimizi birleştiriyoruz; Hatay için derneğimizi kuruyoruz. Sokak sokak, mahalle mahalle ve ilçe ilçe Hatay’ı yeniden kurmak için yola çıkıyoruz.”

f9c436e5-15b0-49aa-baed-d46f2df41390-w.png

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı Ekonomi
AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı
Dolmabahçe'de büyük heyecan. Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı Spor
Dolmabahçe'de büyük heyecan. Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı
Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı Güncel
Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı
Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu Spor
Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu
Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti Güncel
Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti
Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel
Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi
Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının Teknoloji - Otomotiv
Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının