En uzun ömürlü insanların ortak noktaları... Bilim ve uzmanlar bakın ne diyor!

Pek çok faktörün etkisiyle değişen yaşam süreleri, genetik faktörlerden çevresel koşullara, beslenme alışkanlıklarından yaşam tarzına kadar birçok etkenin bir araya gelmesiyle şekilleniyor. Ancak, uzun ömürlü insanların ortak noktaları, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarla daha da netleşmiş durumda.

Dünyada "Blue Zone" (Mavi Bölge) olarak bilinen, insanların ortalama yaşam süresinin diğer bölgelere göre çok daha uzun olduğu alanlar, bu konudaki en önemli araştırma alanlarından biri.

Mavi Bölge, dünyada 100 yaşını geçenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri tanımlar. Bu bölgeler arasında Japonya’nın Okinawa Adası, İtalya’nın Sardinya Adası, Yunanistan’ın İkaria Adası, Kosta Rika’nın Nicoya Yarımadası ve Kaliforniya’daki Loma Linda yer alır. Bu bölgelerde yaşayan insanların ortak özelliklerini inceleyen araştırmalar, uzun yaşamın sırlarını ortaya koydu.

Uzman Diyetisyen ve Yaşam Tarzı Danışmanı Prof. Dr. Emine Özdemir, bu bölgelerdeki insanların yaşam alışkanlıkları hakkında şu bilgileri verdi:

"Mavi Bölge'deki insanlarda, yaşam sürelerini uzatan bazı ortak faktörler var. Bu bölgelerde yaşayan insanların sağlıklı yaşama dair genetik ve çevresel avantajlarının yanı sıra, beslenme alışkanlıkları, sosyal bağlantılar ve stresle başa çıkma yöntemleri de çok önemli. Bunun yanında, bu insanların hayatlarında fiziksel aktivite, iyi uyku düzeni ve pozitif bir zihin yapısı da büyük rol oynuyor."

BESLENME ALIŞKANLIKLARI: DOĞAL VE DENGELİ

Uzun ömürlü bireylerin beslenme alışkanlıkları, onların sağlıklı yaşlanmalarında önemli bir faktör.

Okinawa Adası’nda yaşayanlar, özellikle düşük kalorili ve besin değeri yüksek gıdalarla besleniyor.

Bu bölgedeki insanların, sebzeler, deniz ürünleri, tofu ve yeşil çay gibi antioksidan açısından zengin gıdalarla beslenmeleri, sağlıklı kalmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, bu bölgelerde "Hara hachi bu" adı verilen bir gelenek de bulunuyor. Bu gelenek, insanların sadece %80 doyana kadar yemek yemelerini teşvik eder.

İç Hastalıkları Uzmanları, beslenmenin uzun yaşam üzerindeki etkisi hakkında şunları söyledi:

"Uzun ömürlü bölgelerdeki insanların çoğu, işlenmiş gıdalardan ve aşırı şekerden kaçınıyor. Bunun yerine, taze sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarıyla besleniyorlar. Bu tür beslenme alışkanlıkları, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıkların önlenmesinde etkili olurken, yaşam süresini uzatmaya da yardımcı oluyor."

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SOSYAL BAĞLANTILAR

Mavi Bölge insanlarının bir diğer ortak özelliği de düzenli fiziksel aktivite yapmaları. Özellikle Sardinya ve Okinawa’daki insanlar, günlük yaşamlarında doğal yollarla hareket ederler. Bahçe işleri yapmak, yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek gibi aktiviteler, onların hem bedenlerini hem de zihinlerini sağlıklı tutmalarını sağlar. Ayrıca, sosyal bağlantılar da uzun yaşamda önemli bir rol oynar. Bu bölgelerdeki insanlar, aileleri ve arkadaşlarıyla güçlü bağlar kurar, yalnızlık hissi yaşamazlar.

Psikiyatrist Dr. Hüseyin Tekin, sosyal bağlantıların insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal etkileşimler, insanların psikolojik sağlıklarını iyileştirir ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olur. Mavi Bölge’deki insanlar, düzenli olarak sosyal etkinliklere katılır ve güçlü aile bağlarına sahiptir. Bu, onların uzun yaşamlarında önemli bir faktördür. Ayrıca, bu tür sosyal bağlar, kalp sağlığını ve genel yaşam kalitesini artırır."

ZİHİNSEL SAĞLIK VE POZİTİF YAŞAM

Mavi Bölge insanlarının yaşam tarzlarında en dikkat çeken bir diğer özellik de pozitif bir zihin yapısına sahip olmaları. İkaria Adası’nda yaşayan insanlar, genellikle daha az stresli bir yaşam sürer ve işe, aileye, sağlığa ve diğer kişisel hedeflere yönelik pozitif bir yaklaşım benimserler. Bu bölgelerdeki insanlar, her gün belirli bir süreyi meditasyon, dua veya yalnız kalma gibi rahatlama teknikleriyle geçirir.

Psikolog Dr. Leyla Çetin, zihinsel sağlık ve uzun yaşam arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıkladı:

"Zihinsel sağlık, fiziksel sağlık kadar önemli bir rol oynar. Mavi Bölge’deki insanlar, stresle başa çıkabilme yetenekleri sayesinde uzun yaşarlar. Günlük meditasyon veya rahatlama teknikleri, stres hormonlarını dengeler ve kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca, pozitif düşünce, genel yaşam kalitesini artırır."

UZUN YAŞAMIN SIRLARI

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşam tarzları, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle daha da netleşti.

Beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel aktivite, güçlü sosyal bağlar ve pozitif bir zihin yapısı, uzun yaşamın temel yapı taşları. İnsanlar, sağlıklı bir yaşam için bu faktörleri hayatlarına entegre ettiklerinde, yaşam sürelerini uzatabilir ve daha kaliteli bir hayat sürebilirler.