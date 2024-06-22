En uzun ömürlü kan grubu açıklandı. Bu kan grubuna sahip kişiler 100 yaşını görüyor

Kaynak: Cumhuriyet
En uzun ömürlü kan grubu açıklandı. Bu kan grubuna sahip kişiler 100 yaşını görüyor

Uzun süredir yapılan araştırmalar sonrası, kan gruplarının ömür üzerindeki etkisi üzerine ilginç detaylar ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalar sonrası, 100 yaşından daha uzun süre yaşayan kişilerin genellikle belirli bir kan grubuna sahip oldukları belirlendi.

Kan grubunun yaşam süresi üzerindeki etkisi uzun bir zamandır bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu haline geldi. Gerçekleştirilen son araştırmalar, kan gruplarının yaşam süresi üzerinde belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya çıkardı.

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Gerçekleştirilen çalışmalarda, A, B, AB ve 0 kan grupları arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu görüldü.

0 KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER DAHA FAZLA YAŞIYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü kan grubunun 0 kan grubuna sahip insanlar olduğu belirlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel olarak en sağlıklı kan grubu olduğu ifade edildi.

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İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmada ise kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarıldı.

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu ifade edildi.

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