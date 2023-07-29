En yararlı balıklar hangileri

Editör: Ali Öncü

Balık tezgahlarında çeşit çeşit balıklar, iştah açan görüntüleriyle hem göze hem sağlığa hitap eder. Hafızayı, kemikleri ve gözleri kuvvetlendirmesinden alzheimer riskini ve kötü kolesterolü düşürmesine dek birçok faydası bulunan balık, özellikle de bugünlerde mevsim geçişi nedeniyle yaygınlaşan enfeksiyonlara karşı vücut direncimizi artırmada etkili bir rol oynuyor. Şeyda Sıla Bilgili, sağlık üzerinde çok yönlü etkisi olan balığın haftada iki kez tüketilmesi gerektiğini belirtirken, en yüksek faydayı sağlayabilmek için de doğru hazırlanması ve doğru tüketilmesinin önemini vurguluyor.

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili balığın faydalarını anlattı, önerilerde bulundu:

Küçük balıklarda kılçık ayıklamayın

Balığa limon sıkın

Fazla pişirmeyin

Balığı kızarmayın

Balığı salata ile birlikte tüketin

Haftada iki kez balık tüketin



İŞTE EN FAYDALI BALIKLAR

LÜFER

Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüferde, atar damar sağlığı için önemli potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunuyor. Kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar için birebir olan lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. İçerisinde yüzde 69 oranında protein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir yetişkinin günlük alması gereken omega-3 miktarına eşit.

HAMSİ

Kılçığı ile yenilen bir balık olan hamsi içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların yemesi çok önemli. Yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hamsi, yapılan araştırmalara göre ani kalp ölümlerini azaltıyor. Ancak kızartmadan kaçının.

USKUMRU

Omega 3 yağ asidi açısından zengin olan uskumru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece faydalı.

Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitamini içeriyor. D vitamini içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada alması gereken B12 ihtiyacının tamamını karşılıyor; bu sayede düşünme ve algılamada zorlanma ve depresyon etkileri ortadan kalkabiliyor.

PALAMUT

Yüksek protein ve D vitamine sahip olan palamut, kanın damarda daha akışkan olmasını sağlıyor, kan dolaşımını iyileştiriyor Vücutta üretilmeyen, dışarıdan besinlerle vücuda alınması gereken, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA’dan en zengin olan balıkların başında gelen palamut; içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı oluyor.. Ancak kızartma yerine fırında yapmak sağlıklı olanı.