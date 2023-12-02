En yüksek puan alan 10 yerli dizi açıklandı. Bakın birinciliği kim yaptı

Bazı diziler vatandaşları ekrana kitlerken bazı diziler hiç izlenmiyor.
IMDb, Türkiye'de televizyonda yayınlanan en yüksek puanlı yerli dizileri sıraladı.
Listenin birinci sırasında Leyle ile Mecnun yer alırken sonunda ise Avrupa Yakası yer alıyor.
1. LEYLA İLE MECNUN
ALDIĞI PUAN: 9.1
2. ŞAHSİYET
ALDIĞI PUAN: 9.0
3. BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ
ALDIĞI PUAN:8.9
4. SÜPER BABA
ALDIĞI PUAN: 8.8
5. YEDİ NUMARA
ALDIĞI PUAN: 8.8
6. İKİNCİ BAHAR
ALDIĞI PUAN: 8.7
7. ŞAŞIFELEK ÇIKMAZI
ALDIĞI PUAN: 8.7
8. EZEL
ALDIĞI PUAN: 8.7
9. YEDİTEPE İSTANBUL
ALDIĞI PUAN: 8.6
10. AVRUPA YAKASI
ALDIĞI PUAN: 8.6
İlgili Haberler