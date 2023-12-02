En yüksek puan alan 10 yerli dizi açıklandı. Bakın birinciliği kim yaptı

IMDB, en yüksek puan alan 10 yerli diziyi duyurdu. Listede birinci sırada Leyla ile Mecnun var.

KAYNAK: Haber Merkezi
En yüksek puan alan 10 yerli dizi açıklandı. Bakın birinciliği kim yaptı

Bazı diziler vatandaşları ekrana kitlerken bazı diziler hiç izlenmiyor.

IMDb, Türkiye'de televizyonda yayınlanan en yüksek puanlı yerli dizileri sıraladı.

Listenin birinci sırasında Leyle ile Mecnun yer alırken sonunda ise Avrupa Yakası yer alıyor.

1. LEYLA İLE MECNUN

ALDIĞI PUAN: 9.1

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2. ŞAHSİYET

ALDIĞI PUAN: 9.0

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3. BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ

ALDIĞI PUAN:8.9

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4. SÜPER BABA

ALDIĞI PUAN: 8.8

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5. YEDİ NUMARA

ALDIĞI PUAN: 8.8

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6. İKİNCİ BAHAR

ALDIĞI PUAN: 8.7

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7. ŞAŞIFELEK ÇIKMAZI

ALDIĞI PUAN: 8.7

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8. EZEL

ALDIĞI PUAN: 8.7

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9. YEDİTEPE İSTANBUL

ALDIĞI PUAN: 8.6

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10. AVRUPA YAKASI

ALDIĞI PUAN: 8.6

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