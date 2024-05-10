En zeki çocuklar bakın hangi ayda doğuyormuş

Doğum ayının, insanların hayatları üzerindeki etkileri hakkında yapılan yeni bir araştırma, dikkat çekici bulguları ortaya koydu.

Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıktıkları belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.

OKUL HAYATLARINDA EN YÜKSEK PUANLARI ONLAR ALIYOR

Araştırmaya göre, bu öğrenciler hem ortaokul ve lise düzeyinde hem de üniversite seviyesinde en yüksek notları aldı.

Ağustos’ta doğan çocuklar ise genellikle akademik olarak daha az başarılı olarak tanımlandı.

SPOR ALANINDA BAŞARI BU AYDAN GEÇİYOR

Spor alanında başarı gösterenlerin büyük bir kısmının Ağustos doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Özellikle futbol ve basketbol gibi spor dallarında, yıldız oyuncuların büyük bir kısmının Ağustos ayında dünyaya geldiği ifade edildi.

EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYENLER DİKKAT

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.