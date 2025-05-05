ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında kamu harcamalarında çok sayıda kısıtlamaya gitmesine rağmen, enflasyon çift haneli seyrini koruyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı; aylık enflasyon yüzde 4,46, yıllık enflasyon ise yüzde 73,88 olarak açıklandı.

ENAG’ın nisan ayı enflasyon raporuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,46 artış gösterdi.

Son 12 aylık dönemde ise E-TÜFE’deki artış yüzde 73,88 olarak kaydedildi.

ENAG, bir önceki ay olan martta enflasyonun aylık yüzde 3,91, yıllık ise yüzde 75,20 olduğunu bildirmişti.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonu yüzde 38,10 olarak duyurmuştu.