ENAG yılın ilk enflasyonunu açıkladı

ENAG, Ocak ayında enflasyonun yüzde 8,22 arttığını açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 81 olduğu aktarıldı.
ARTIŞ REKOR KIRIYOR
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %8,22 arttı. Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22 arttı. ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %81,01 arttı Ocak 2025 dönemi (31.01.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %81,01 arttı.
ÖNCEKİ AY YÜZDE 2,34 ARTIŞ OLMUŞTU
Geçtiğimiz ay ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %2,34 artmıştı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise %83,40 olarak gerçekleşmişti.
ALT-GRUP ENFLASYON ORANLARI
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.