ENAG yılın ilk enflasyonunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ENAG yılın ilk enflasyonunu açıkladı

ENAG, Ocak ayında enflasyonun yüzde 8,22 arttığını açıkladı.

ENAG, Ocak ayında enflasyonun yüzde 8,22 arttığını açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 81 olduğu aktarıldı.

ARTIŞ REKOR KIRIYOR

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %8,22 arttı. Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22 arttı. ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %81,01 arttı Ocak 2025 dönemi (31.01.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %81,01 arttı.

ÖNCEKİ AY YÜZDE 2,34 ARTIŞ OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %2,34 artmıştı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise %83,40 olarak gerçekleşmişti.

ALT-GRUP ENFLASYON ORANLARI

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.

gi15lh9xwaafrd9.jpeg

Son Haberler
Motosiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Piyasalarda yer yerinden oynadı! Bir yanda sert yükseliş, bir yanda ise düşüş
Piyasalarda yer yerinden oynadı! Bir yanda sert yükseliş, bir yanda ise düşüş
Fenerbahçe kazansa da oyunu kimse beğenmedi. Hakemi ve Mourinho’yu topa tuttular
Fenerbahçe kazansa da oyunu kimse beğenmedi. Hakemi ve Mourinho’yu topa tuttular
Kaşınan yeri kaşımanın görünmeyen tehlikeleri! Cilt doktorlarından uyarılar
Kaşınan yeri kaşımanın görünmeyen tehlikeleri! Cilt doktorlarından uyarılar
Minibüs bariyere çarparak durabildi
Minibüs bariyere çarparak durabildi