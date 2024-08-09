Endonezya 926 vatandaşını tahliye etti

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, bugün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaptığı açıklamada "Yaklaşık 40 kişi iş veya ailevi nedenlerle Sudan'da kalmayı seçti" dedi.

Marsudi, Endonezyalı vatandaşların tahliyesi sırasında Sudan yetkililerinin sağladığı yardım için minnettarlığını dile getirdikten sonra "Tahliye çok sayıda insanı içerdiği ve durumun çok elverişsiz olması nedeniyle zorluydu" ifadelerini kullandı.



Sudanlı yetkililer Endonezya hükümetine, daha önce Hartum'da bulunan Endonezya Büyükelçiliği'nin güvenlik endişeleri nedeniyle Port Sudan'a taşındığını bildirmişti.



Sudanlı yetkililer ülkeden kaçan insan sayısının 4 milyona ulaştığını belirtiyor.



Savaş gerginliklerinin yanı sıra Sudan maymun çiçeği, dang humması, sıtma ve yetersiz beslenme gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.