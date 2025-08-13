Endonezya Borsası'nda yabancı sermaye giriş rekoru kırıldı

Endonezya borsası, küresel piyasalardaki olumlu gelişmelerin ve güçlü yabancı sermaye akışının etkisiyle yükselişini sürdürerek son 11 ayın zirvesine tırmandı. Dördüncü işlem gününde de artış gösteren IDX Composite endeksi, yatırımcılardaki iyimser havayı pekiştirdi. Özellikle teknoloji ve finans sektörleri, endeksin yükselişinde başı çekerek piyasaya canlılık getirdi.

ABD VE ÇİN'DEN GELEN POZİTİF HABERLER PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Çarşamba sabahı erken saatlerde, IDX Composite endeksi 76 puanlık bir artışla yüzde 1,0 yükselerek 7.867 seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, endeksi 19 Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine taşıdı. Bu hareketin arkasındaki en büyük etken, Wall Street'te yaşanan ve ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan toplantısında faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerle desteklenen geceki ralli oldu. Enflasyon endişelerinin hafiflemesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Ayrıca, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasındaki ateşkes süresini 90 gün daha uzatma kararı da piyasalardaki olumlu havayı pekiştirdi. Bu gelişme, küresel ekonomik belirsizliği bir nebze olsun azaltarak yatırımcı güvenini tazeledi.

YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ COŞKUYU ARTIRDI

Endonezya piyasasına yönelik güçlü yabancı sermaye girişleri de endeksin yükselişine önemli katkı sağladı. Salı günü kaydedilen 2.2 trilyon Endonezya rupisi tutarındaki sermaye girişi, 29 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek günlük yabancı yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti. Bu durum, yabancı yatırımcıların Endonezya ekonomisine olan inancının yüksek olduğunu gösteriyor.

TEKNOLOJİ VE FİNANS SEKTÖRLERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Piyasadaki bu olumlu hava, neredeyse tüm sektörlere yayıldı. Özellikle teknoloji ve finans sektörleri, endeksin yükselişinde başı çeken lokomotifler oldu. Sektör bazlı yükselişler, endeksin genele yayılmış bir güç kazanmasını sağladı.

GÖZDE HİSSELER YÜZ GÜLDÜRDÜ

Gün içinde en çok yükselen hisseler arasında DCI Indonesia yüzde 10,0'luk artışla öne çıkarken, onu Bank Jago yüzde 3,6, Telekom Indonesia yüzde 2,5, Astra International yüzde 2,2 ve Bank Syariah Indonesia yüzde 1,4'lük yükselişlerle takip etti. Bu hisselerdeki güçlü performans, bireysel yatırımcıların da dikkatini çekerek piyasadaki genel hareketliliği destekledi.