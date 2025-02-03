Endonezya enflasyonu son 25 yılın en düşük seviyesinde

Endonezya’da Ocak 2025 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 0,76’ya düştü. Aralık 2024’te yüzde 1,57 olarak ölçülen enflasyon, böylece Mart 2000’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Mart 2000’de enflasyon yüzde -1,17 olarak kaydedilmişti. Ocak ayındaki düşüşte, hükümetin ilk iki ay için uyguladığı yüzde 50 oranındaki elektrik tarifesi indirimi büyük rol oynadı. Bu kapsamda konut fiyatları yüzde 8,75 oranında gerileyerek enflasyona önemli bir baskı oluşturdu.

Piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 1,88 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ancak açıklanan veriler, Endonezya Merkez Bankası’nın yüzde 1,5 ila yüzde 3,5 aralığındaki hedeflerinin de altında kaldı. Sektörel bazda bakıldığında, sağlık harcamalarında yüzde 1,84’lük artış yaşanırken (Aralık 2024: yüzde 1,93), konaklama fiyatları yüzde 2,47’ye geriledi (Aralık 2024: yüzde 2,48). Eğlence ve kültür harcamaları da yüzde 1,11’lik artış gösterdi (Aralık 2024: yüzde 1,17). Buna karşın, gıda fiyatları sert bir yükseliş kaydederek yüzde 3,69’a çıktı (Aralık 2024: yüzde 1,90). Ulaşım maliyetleri de yüzde 0,76’ya yükseldi (Aralık 2024: yüzde 0,30).

İletişim hizmetleri fiyatlarında ise düşüş hızlandı ve yüzde -0,30 olarak kaydedildi (Aralık 2024: yüzde -0,27). Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,36’ya yükseldi. Bu rakam, son 18 ayın en yüksek seviyesi olarak dikkat çekerken, beklentilerin (yüzde 2,30) üzerine çıktı.

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,76 oranında gerileyerek son dört aydaki ilk düşüşünü kaydetti. Bu oran, en az 2005’ten bu yana en sert aylık düşüş olarak kaydedildi. Piyasa beklentileri TÜFE’nin yüzde 0,32 artacağı yönündeydi.