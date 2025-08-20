Endonezya Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı

Endonezya Merkez Bankası (Bank Indonesia), Ağustos 2025’teki para politikası toplantısında gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 5’e düşürdü. Bu karar, geçen ay yapılan 25 baz puanlık indirimin ardından geldi ve piyasa beklentilerini boşa çıkardı. Çoğu analist faizlerin sabit bırakılacağını öngörüyordu.

Bu adım, Ekim 2022’den bu yana en düşük faiz seviyesine işaret ediyor. Böylece banka, geçen yıl eylülden bu yana toplam beş kez faiz indirimi yapmış oldu.

ENFLASYON HEDEF ARALIĞINDA

Merkez Bankası’nın kararında enflasyon tahminleri belirleyici oldu. Banka, 2025–2026 döneminde enflasyonun hedef aralığı olan yüzde 2,5 ± 1 seviyesinde kalacağını öngörüyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,37’ye yükselerek son bir yılın zirvesine çıksa da hâlâ hedef aralığın içinde bulunuyor. Haziranda enflasyon oranı yüzde 1,87 seviyesindeydi.

BÜYÜME VERİLERİ MERKEZ BANKASINA GÜVEN VERDİ

Faiz indiriminin bir diğer nedeni de güçlü büyüme verileri oldu. Endonezya ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,12 büyüyerek son iki yılın en hızlı temposuna ulaştı. Bu rakam, ekonomik canlılığın korunmaya devam ettiğini gösteriyor.

Merkez Bankası, 2025 yılı için büyümenin yüzde 4,6 ile yüzde 5,4 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Tahminlere göre büyüme bu aralığın ortasının biraz üzerinde, yaklaşık yüzde 5,1 seviyesinde olacak.

KUR İSTİKRARI VE POLİTİKA ARAÇLARI

Bank Indonesia, rupiahın istikrarlı seyrini de faiz indiriminde önemli bir unsur olarak gösterdi. Güçlü döviz rezervleri ve dengeli sermaye girişleri, bankaya politika adımlarında hareket alanı sağladı.

Ayrıca gecelik mevduat ve borçlanma imkânı faizleri de 25 baz puan düşürülerek sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 5,75 seviyelerine indirildi. Bu hamle, finansman koşullarını gevşeterek ekonomide kredi akışını desteklemeyi hedefliyor.

KÜRESEL YANSIMALAR

Endonezya’nın sürpriz faiz indirimi, küresel piyasalarda da dikkatle izlendi. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sürdürdüğü bir dönemde, gelişen ülkelerden gelen bu tür adımlar yatırımcılar açısından önemli sinyaller veriyor. Analistler, Endonezya’nın büyüme odaklı adımlarının bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyebileceğini değerlendiriyor.