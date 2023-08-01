Endonezya Türkiye'den 300 Milyon dolarlık İHA satın aldı

Endonezya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etmeyi amaçlayan bir dizi alımın sonuncusu olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı satın alındığı belirtildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etmeyi amaçlayan bir dizi alımın sonuncusu olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAS) 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı satın alındığı belirtildi.

Euronews'in haberine göre, anlaşma, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun geçen temmuzda savunma bakanlığı da dahil olmak üzere ülkenin güvenlik kurumlarının aşırı harcamalarını vurgulayarak kabinesini "sağlıklı" bir bütçe sürdürmesi konusunda uyarmasının ardından geldi.

Ocak ayında Savunma Bakanı Prabowo Subianto 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağı satın almak üzere 800 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış, ancak bu uçaklar çok eski oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti. Endonezya şubat ayında da 42 adet Rafale savaş uçağını 8.1 milyar dolara satın aldı.



Hükümet verilerine göre, 8,89 milyar dolar ile savunma bakanlığı bu yıl ülkenin toplam bütçesinden en büyük ödeneğe sahip.

Anakara merkezli TUSAS ile yapılan anlaşmada imzalar şubat ayında atılmıştı. İHA'ların bu tarihten itibaren 32 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın eğitim ve uçuş simülatörlerini de içerdiği belirtildi.