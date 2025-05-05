Endonezya'da 1997'den beri en düşük işsizlik oranı

Endonezya’da 2025 yılının mart çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 4,76’ya gerileyerek son 28 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu oran, 2024’ün aynı döneminde yüzde 4,82 olarak kaydedilmişti. Böylelikle ülke, 1997’den bu yana en düşük işsizlik oranını yakaladı.

İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 1,11 artarak 7,28 milyona çıktı. Ancak aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı yüzde 2,52 artarak 145,77 milyona ulaştı. Bu artışın büyük kısmı toptan ve perakende ticaret, otomobil ve motosiklet tamir-bakım sektörlerinde kaydedildi.

Ülkede iş gücüne katılım oranı da yükselişe geçti. 2024’te yüzde 69,80 olan oran, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 70,60’a çıktı. Endonezya’da işsizlik oranı yılda sadece iki kez, ilk ve üçüncü çeyreklerde açıklanıyor.

Bu gelişmeler, Endonezya ekonomisinin toparlanma sürecinde olduğunu ve istihdam piyasasında canlılığın arttığını gösteriyor. Uzmanlar, işsizlikteki bu düşüşün iç tüketimi canlandırabileceğini ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayabileceğini belirtiyor.