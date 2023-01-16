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Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:39
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Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Açe'ye bağlı Singkil bölgesinin 40 kilometre güneydoğu açıkları olan depremin, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

6,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 06.30'da yaşandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

Depremde, can veya büyük çapta mal kaybı yaşanmadı. (AA)

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