Endonezya'da kuraklık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da süregelen kuraklık sebebiyle ülkenin doğusundaki Papua eyaletinde ilk belirlemelere göre 1'i bebek 6 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Endonezya'da kuraklık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, ülkenin Papua eyaletinin son 2 aydır kuraklıkla mücadele ettiği ve yerel halkın içme suyuna ulaşmakta güçlük çektiği ifade edildi.

Kuraklıktan özellikle Papua'nın orta kesimindeki Puncak bölgesinin etkilendiği, 1'i bebek 6 kişinin kuraklığa bağlı açlık, susuzluk ve ishal dolayısıyla hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgedeki kıtlığın sebebi olarak El Nino etkisiyle bölgeye mayıstan beri yağış düşmemesi ve mahsullerin mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarından zarar görmesi gösterildi.

Kıtlık nedeniyle bölgede 7 bin 500 kişi açlıkla mücadele ediyor.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Suharyanto, gıda, giysi, ilaç gibi acil ihtiyaçları bölgeye helikopterlerle yolladıklarını bildirdi.

Merkezi başkent Cakarta'da bulunan Meteoroloji Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, El Nino'nun ağustos-eylül döneminde şiddetlenmesini beklediklerini ancak kuraklığın tüm Endonezya'yı etkisi altına almasını beklemediklerini kaydetti.

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