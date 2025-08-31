Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi

Endonezya, son günlerde tarihinin en büyük toplumsal hareketlerinden birine sahne oluyor. Başkent Jakarta’da başlayan ve hızla yayılan protestolar, milletvekillerine sağlanan yüksek maddi ayrıcalıklara ve halkın yaşadığı ekonomik zorluklara karşı bir öfke patlaması olarak ortaya çıktı.

29 Ağustos 2025’te Jakarta’da bir aracın ateşe verildiği görüntüler, protestoların şiddetini gözler önüne serdi. Gösterilerde en az üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

MİLLETVEKİLLERİNE AYRICALIK İSYANI

Protestoların fitilini ateşleyen olay, milletvekillerine sağlanan tartışmalı maddi ayrıcalıklar oldu. Jakarta’da yüzlerce gösterici, 28 Ağustos Pazartesi günü parlamento binası önünde toplandı. Milletvekillerine verilen, başkentteki asgari ücretin yaklaşık on katına denk gelen konut yardımı, halk arasında büyük tepkiye yol açtı.

Endonezya, Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi olmasına rağmen, halkın büyük bir kısmı düşük ücretler, yüksek vergiler ve iş fırsatlarının eksikliği gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bu durum, özellikle gençler ve düşük gelirli gruplar arasında öfkeyi körükledi.

POLİSLE ÇATIŞMA VE TRAJİK KAYIP

Protestolar, 31 Ağustos Perşembe günü daha da şiddetlendi. Gece boyunca süren gösterilerde, düşük ücretlere isyan eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Olaylar sırasında, polis birimi Brimob’a ait bir minibüs, 21 yaşındaki motosiklet taksi şoförü Affan Kurniawan’ı ezerek ölümüne neden oldu. Olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve polis karşıtı öfkeyi körükledi.

Kurniawan’ın ölümü, halkın güvenlik güçlerine olan güvenini sarsarken, protestoların çapını genişletti.

GÖSTERİLER ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Affan Kurniawan’ın trajik ölümü, protestoları Jakarta’nın ötesine taşıdı. Başkentte motosiklet taksi şoförleri öncülüğünde başlayan eylemler, Yogyakarta, Bandung, Solo, Semarang ve Medan gibi büyük şehirlere sıçradı.

Göstericiler, taş ve molotof kokteyli atarak kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdi. Cuma akşamı, Celebes Adası’ndaki en büyük ikamet yeri olan Makassar’da bir kamu binasının ateşe verilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

EKONOMİK KRİZ VE TOPLUMSAL HUZURSUZLUK

Endonezya’da huzursuzluk yeni değil. Şubat 2025’te Devlet Başkanı Prabowo’nun okul çocuklarına ücretsiz yemek sağlamak için bütçe kesintilerine gitmesi, halk arasında büyük tepkiye yol açtı.

Jakarta’da bulunan Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Direktörü Bhima Yudhistira Adhinegara, “Adaletsiz vergiler, satın alma gücünün düşmesi ve iş fırsatlarının eksikliği, halkın öfkesini artırıyor. Milletvekillerinin duyarsız tavırları da bu durumu körüklüyor” dedi.

Ülkedeki ekonomik sorunlar, toplumsal gerilimi daha da artırıyor.

PRABOWO İÇİN BÜYÜK SINAV

Protestolar, Devlet Başkanı Prabowo Subianto için ciddi bir liderlik testi olarak görülüyor. Eski bir general olan Prabowo, halkın öfkesini yatıştırmak için hızlı adımlar atmak zorunda.

Polis şefi ve devlet başkanı, Kurniawan’ın ölümüne ilişkin soruşturma sözü verdi. Brimob birimine mensup yedi polis memuru, etik kuralları ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı. Ancak bu adımlar, halkın öfkesini dindirmekte işe yaramadı.

YENİ GÖSTERİLER KAPIDA

Sosyal medyada motosiklet taksi şoförleri, yeni protestolar düzenleyeceklerini duyurdu. Gelecek hafta Jakarta’daki parlamento binası önünde meclisin feshedilmesi talebiyle büyük bir gösteri yapılması bekleniyor. Öte yandan, TikTok, ülkedeki şiddetin artması nedeniyle “canlı yayın” özelliğini birkaç günlüğüne askıya aldığını açıkladı.