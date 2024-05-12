Endonezya’da sel: 34 ölü

Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesinde yoğun yağış, sel felaketinin yaşanmasına sebep oldu. Sel ile birlikte, yanardağdan soğuk lav akışı meydana gelmesi sonucu en az 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Sumatra Afet Ajansı Sözcüsü Ilham Wahab, konu hakkında yaptığı açıklamada, “16 kişi Agam’da ve 18 kişi de Tanah Datar’da olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 16 kişiyi arıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına polis, asker, gönüllüler ve bölge halkının katıldığını ifade eden Wahab, kayıp ihbarlarının gelmeye devam ettiğini vurguladı.