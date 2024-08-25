Endonezya'daki sel felaketi can aldı

Ülkenin afet yönetim kurumu BNPB, cumartesi gününden bu yana devam eden yoğun yağışların neden olduğu sellerin Ternate kentindeki 10 eve de büyük zarar verdiğini bildirdi.

Önümüzdeki birkaç gün boyunca yoğun yağışların devam edebileceği tahminlerini dile getiren BNPB, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sözcü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, "İnsanları uyanık olmaya ve olası seller konusunda yetkililerin talimatlarına uymaya çağırıyoruz" dedi.

BNPB, mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için bir ekip konuşlandırdığını söyledi. Arama ve kurtarma ajansı Basarnas ayrıca, heyelanlar ve sel sularının sürüklediği molozlarla vurulan mağdurları tahliye etme çabalarının sürdüğünü söyledi.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde mayıs ayında meydana gelen sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.