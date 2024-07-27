Endrick imzayı attı. Gözyaşlarını tutamadı

Geçen sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşarak şampiyon olan Real Madrid, gelecek sezona da iddialı girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

İspanyol devi, Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamasının ardından bir transferi daha tamamladı.

ENDRICK'TEN İMZA

Real Madrid, Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ta forma giyen 17 yaşındaki Endrick'i transfer etti.

Madrid ekibi, Brezilyalı futbolcu için Palmeiras'a 47.5 milyon euro bonservis ödedi.

Endrick, Real Madrid'de 16 numaralı formayı giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Endrick artık bir Real Madrid oyuncusu. Başkan Florentino Pérez kendisini Real Madrid City'deki Konferans Salonu'nda karşıladı ve Brezilyalı forvet kendisini önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlayacak olan sözleşmeyi imzaladı. Belgeyi imzalayan Endrick'e stadyumun bir replikası, bir saat ve adının ve 16 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye edildi." ifadeleri kullanıldı.

ENDRICK AĞLADI

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Endrick, gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç yıldız, "Ne hissettiğimi anlatacak kelime bulamıyorum. Her zaman burada olmak ve Real Madrid için oynamak istemişimdir. Bu bir rüya. Sadece benim değil, ailemin de hayalini gerçekleştirdim. Bu, onlar için" dedi.