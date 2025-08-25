Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı

Litvanya’nın endüstriyel üretim performansı, Temmuz 2025’te dikkat çekici bir yavaşlama gösterdi. Ülkenin sanayi sektörü, yıllık bazda %1,8’lik artışla önceki aya kıyasla ivme kaybetti. Haziran’da %4,9 olarak kaydedilen büyüme oranının ardından gelen bu gerileme, ekonomistlerin dikkatini çekti. Litvanya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, bu yavaşlamanın temel nedeni imalat sektöründeki büyümenin hız kesmesi oldu. Peki, bu veriler Litvanya ekonomisi için ne anlama geliyor?

İMALAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ ALARM VERİYOR

İmalat sektörü, Litvanya’nın endüstriyel üretiminin belkemiğini oluşturuyor. Ancak Temmuz’da bu sektörde yıllık büyüme %5,2’den %1,9’a geriledi. Bu, özellikle otomotiv, elektronik ve gıda işleme gibi kilit alanlarda üretim artışının yavaşladığını gösteriyor.

Ekonomistler, küresel talepteki dalgalanmalar ve artan üretim maliyetlerinin bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor. Litvanya, Avrupa Birliği’nin önemli bir sanayi oyuncusu olarak, dış pazarlardaki belirsizliklerden doğrudan etkileniyor.

SU VE ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜNDE KAYIP SÜRÜYOR

Endüstriyel üretimdeki yavaşlamanın bir diğer nedeni, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme hizmetlerinde yaşanan gerileme. Temmuz’da bu sektörde üretim %4,1 oranında azaldı; bu, Haziran’daki %3,4’lük düşüşten daha kötü bir performans.

Uzmanlar, bu alandaki yatırımların yetersizliği ve çevresel düzenlemelerin sıkılaşmasının sektörü zorladığını ifade ediyor. Litvanya’nın çevre dostu politikaları, uzun vadede olumlu sonuçlar doğursa da kısa vadede üretim rakamlarını olumsuz etkiliyor.

ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEN UMUTLU SİNYALLER

Tüm sektörler kötü haber vermiyor. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme temini sektörü, Temmuz’da %8 büyüme ile güçlü bir performans sergiledi. Haziran’daki %7,6’lık artışın üzerine çıkan bu rakam, enerji sektörünün Litvanya ekonomisindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Aynı şekilde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü de toparlanma sinyalleri verdi. Haziran’da %5,2’lik düşüş yaşayan bu sektör, Temmuz’da %0,4’lük bir artışla yeniden büyümeye geçti.

AYLIK VERİLER DÜŞÜŞÜ DOĞRULUYOR

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, Temmuz’da endüstriyel üretim aylık bazda %1,8 azaldı. Bu, Haziran’daki %2,7’lik düşüşün ardından gelen ikinci aylık gerileme oldu. Ekonomistler, bu trendin devam etmesi durumunda Litvanya’nın ekonomik büyüme hedeflerinde revizyona gidebileceğini belirtiyor. Avrupa’daki enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel tedarik zinciri sorunları, Litvanya gibi ihracata dayalı ekonomileri zorlamaya devam ediyor.

LİTVANYA EKONOMİSİ İÇİN YOL HARİTASI

Litvanya’nın endüstriyel üretimindeki bu yavaşlama, ekonomik politikaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Hükümetin, imalat ve atık yönetimi sektörlerini desteklemek için yeni teşvik paketleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Ayrıca, enerji sektöründeki büyümenin sürdürülebilirliği için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Litvanya, Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm hedeflerine uyum sağlarken, ekonomik dengeleri koruma konusunda hassas bir denge kurmak zorunda.