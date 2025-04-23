Enerji Bakanı Bayraktar'dan 23 Nisan mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencilerini bakanlıkta ağırladıklarını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Gabar'da yapılan faaliyetlere ilişkin öğrencilere bilgi verdiğini söyledi.

Gabar'da yakılan meşalenin bugün çocukların gözlerinde parlayan bir hayale dönüştüğüne işaret eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İşte bu yüzden terörden arındırarak kaderini değiştirdiğimiz bu coğrafyada bir neslin geleceğini aydınlatmanın gururunu yaşıyoruz. Şırnak Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bakanlığımızda kutladık. Onlara bir abileri olarak Gabar'da mühendislerimizin nasıl petrol çıkardığını, ülkemizin yerli ve milli kaynaklarıyla nasıl güçlendiğini, bu başarıların bir gün onların eliyle daha da ileri taşınacağını anlattım. Gabar'da gece gündüz demeden verdiğimiz emeği izleyen o küçük gözlerinde biz yarının petrol mühendislerini, kimyagerlerini, jeologlarını gördük. Bayrağı bu toprakların gücüne inanan, aklıyla üreten, vicdanıyla yöneten, ülkesine gönülden bağlı evlatlarımıza emanet edeceğiz."