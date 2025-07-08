Enerji içecekleri dişleri sessizce yok ediyor! Uzmanlar uyarılarını anlattı

Son yıllarda popülerliği hızla artan enerji içecekleri, özellikle gençler ve yoğun tempoda çalışanlar arasında sıkça tercih edildi. Ancak, uzmanlar bu içeceklerin diş sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalar, enerji içeceklerinin yüksek asit ve şeker içeriğinin diş minesini zayıflatarak çürük riskini artırdığını ve hatta geri dönüşü olmayan diş kayıplarına yol açabileceğini gösterdi.

DİŞ MİNESİNE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARAR

Diş hekimleri, enerji içeceklerinin yüksek miktarda şeker, sitrik asit ve kafein içerdiğini belirtti.

Illinois Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılan bir araştırma, 9 farklı spor ve 13 enerji içeceğini inceleyerek bu içeceklerin asidik pH değerlerinin diş minesinde erozyona neden olduğunu ortaya koydu.

General Dentistry Journal’de yayımlanan bu çalışma, enerji içeceklerinin spor içeceklerine kıyasla diş minesine iki kat daha fazla zarar verdiğini gösterdi

Araştırmada, beş gün boyunca enerji içeceklerine maruz kalan dişlerde ciddi mine kaybı ve hassasiyet tespit edildi.

Diş Hekimi Dr. Julie Gallagher, University College London Eastman Diş Enstitüsü’nde yaptığı bir çalışmada, profesyonel sporcuların enerji içeceği tüketiminin diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini inceledi. 2016 Rio Olimpiyatları’na katılan 352 sporcunun dişlerini analiz eden Gallagher, “Sporcular düzenli ağız hijyeni uygulasalar da, enerji içecekleri ve jellerinin yüksek şeker ve asit içeriği nedeniyle diş çürükleri ve mine erozyonu yaygın” dedi.

Araştırma, enerji içeceklerinin ağız kuruluğunu artırarak diş hastalıkları riskini yükselttiğini de ortaya koydu.

UZMANLARDAN UYARI: “ENERJİ VERMİYOR, DİŞLERİ YOK EDİYOR”

Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) üyesi Dr. Matthew Messina da enerji içeceklerinin diş sağlığına etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Messina, “Enerji içeceklerinin düşük pH seviyeleri, diş minesini aşındırarak çürük oluşumunu tetikliyor. Düzenli tüketim, dişlerde hassasiyet, kırılma ve hatta estetik sorunlara yol açabilir” dedi.

Messina, bu içeceklerin dişle temasını azaltmak için pipet kullanımını öneriyor ve düzenli florür uygulamalarının çürük riskini azaltabileceğini ekledi.

BİLİMSEL VERİLERLE KANITLANMIŞ RİSKLER

Enerji içeceklerinin diş sağlığına zararları, sadece mine erozyonuyla sınırlı değil. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yüksek miktarda enerji içeceği tüketiminin halk sağlığı için bir tehdit oluşturabileceğini belirtti. Özellikle çocuklarda ve ergenlerde, yüksek kafein ve şeker içeriği obezite, tip 2 diyabet ve diş sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Journal of General Dentistry’de yayımlanan bir başka çalışma, enerji içeceklerinin içerdikleri kafein, taurin ve sitrik asit gibi maddelerin diş minesinde aşındırıcı bir etki yarattığını doğruladı.

Araştırmaya göre, bu içeceklerin düzenli tüketimi, dişlerde ısı değişikliğine bağlı hassasiyet ve çürük oluşum riskini artırdı.

DİŞ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, enerji içeceği tüketiminin sınırlandırılmasını ve diş sağlığını korumak için bazı önlemler alınmasını önerdi:

Pipet Kullanımı: İçeceği pipetle içmek, dişlerle teması azaltarak mine erozyonunu önleyebilir.

Ağız Hijyeni: Enerji içeceği tükettikten sonra ağzı suyla çalkalamak ve düzenli diş fırçalama alışkanlığı edinmek.

Florür Uygulamaları: Florürlü diş macunları ve profesyonel florür tedavileri, mineyi güçlendirebilir.

Tüketimi Azaltma: Enerji içecekleri yerine su veya şekersiz bitki çayları tercih edilmelidir.

GENÇLER VE SPORCULAR İÇİN EKSTRA DİKKAT

Enerji içeceklerinin özellikle gençler ve sporcular arasında yaygın kullanımı, diş sağlığı risklerini artırdı.

12-19 yaş arası gençlerin yaklaşık üçte birinin enerji içeceği tükettiği belirtilirken, bu yaş grubunda mine erozyonu ve çürük vakalarının artışı endişe verici. Sporcular için ise ağız kuruluğu, enerji içeceklerinin zararlı etkilerini daha da artırıyor.

Dr. Gallagher, “Yoğun egzersiz sırasında ağız kuruluğu yaşayan sporcular, enerji içeceklerinin asidik etkilerine daha hassas hale geliyor” uyarısında bulundu.

ENERJİ İÇECEKLERİ YERİNE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Enerji içeceklerinin sağladığı geçici enerji artışı, diş sağlığı ve genel sağlık üzerindeki ciddi risklerle gölgelendi.

Uzmanlar, bu içeceklerin yerine su, taze sıkılmış meyve suları veya yeşil çay gibi sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesini önerdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Walter Willett, yeşil çayın antioksidan özellikleriyle hem metabolizmayı desteklediğini hem de diş sağlığına zarar vermediğini belirtti.

Enerji içeceklerinin diş sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri, bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleriyle net bir şekilde ortaya kondu.

Tüketicilerin bilinçli seçimler yapması ve diş sağlığını korumak için gerekli önlemleri alması hayati önem taşıdı.