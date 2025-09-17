Enerji İçeceklerine yasak geliyor. Zararları tek tek açıklandı

İngiltere, gençlerin sağlığını koruma hedefiyle enerji içeceklerinin 16 yaş altına satışını yasaklama kararı aldı. Sağlık Bakanı Wes Streeting, Red Bull ve Monster gibi içeceklerin yüksek kafein içeriğinin çocukların uyku düzenini bozduğunu, konsantrasyonlarını olumsuz etkilediğini ve genel sağlıklarını riske attığını vurguladı.

Araştırmalar, 13-16 yaş arası gençlerin üçte birinin, 11-12 yaş grubundaki çocukların ise dörtte birinin bu içecekleri haftalık tükettiğini gösteriyor. Streeting, “Çocuklar her gün çift espressoya eşdeğer kafeinle nasıl başarılı olabilir?” diyerek yasağın gerekliliğine dikkat çekti.

Fransa’da ise enerji içecekleri serbestçe satılıyor ancak sıkı denetim altında. 1996’da yasaklanan bu içecekler, 2008’de AB serbest dolaşım ilkesiyle yeniden piyasaya sürüldü. Şu an “yüksek kafein içerir, çocuklara, hamile ve emziren kadınlara önerilmez” uyarısı zorunlu. İçeceklerin içeriği, Ticaret Bakanlığı’na bağlı DGCCRF’ye bildiriliyor.

Fransa’da litre başına ortalama 210 mg kafein içeren bu içecekler, 2009-2012 arasında yan etki bildirimleriyle gündeme geldi. Nutrivijilans sistemi, bu ürünlerin sağlık etkilerini izlemeye devam ediyor.Türkiye’de enerji içecekleriyle ilgili düzenlemeler ise sınırlı. 2017’de okullarda bu içeceklerin satışı yasaklandı, ancak genel satışta yaş sınırı bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı, kafein içeriği için litre başına 150 mg sınırı getirirken, etiketlerde uyarı zorunluluğu var. Ancak uzmanlar, çocuk ve gençlerde artan tüketim nedeniyle daha sıkı önlemler gerektiğini savunuyor. Türkiye’de enerji içeceği pazarı her yıl büyürken, özellikle gençler arasında popüler olan bu ürünlerin sağlık riskleri tartışılıyor.