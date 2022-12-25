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Türk futbolcu İspanyol devine gidiyor

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 20:55
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Enes Ünal Atletico Madrid'e gidiyor

Türk futbolcu İspanyol devine gidiyor
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İspanyol basınına göre Portekizli oyuncusu Joao Felix'i 100 milyon euroya satmayı planlayan Atletico Madrid, yerine Enes Ünal'ı almak için harekete geçti.

Enes Ünal'a alternatif olarak ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram gösterildi.

Bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.

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