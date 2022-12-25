Türk futbolcu İspanyol devine gidiyor

İspanyol basınına göre Portekizli oyuncusu Joao Felix'i 100 milyon euroya satmayı planlayan Atletico Madrid, yerine Enes Ünal'ı almak için harekete geçti.

Enes Ünal'a alternatif olarak ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram gösterildi.

Bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.