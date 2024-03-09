Enes Ünal ilk kez sahneye çıktı Sheffield United'ın hayallerini yıktı

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Enes Ünal ilk kez sahneye çıktı Sheffield United'ın hayallerini yıktı
Milli futbolcumuz Enes Ünal, Sheffield United karşısında 90+2'de attığı golle Bournemouth'a 1 puanı getirdi.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında; Bournemouth ile Sheffield United arasındaki heyecan dolu maç 2-2 sona erdi.

İlk yarıda Gustavo Hamer ve Jack Robinson’ın golleriyle Sheffield United öne geçse de, Bournemouth Dango Ouattara’nın golüyle umutlandı.

Maçın kaderini değiştiren isim, oyuna sonradan giren Milli futbolcumuz Enes Ünal oldu.

90+2. dakikada attığı golle takımına beraberliği getiren Enes Ünal, Premier Lig’deki ilk golünü kaydetti.

Bournemouth’un forveti Dominic Solanke ise maçın 14. dakikasında kaçırdığı penaltı ile hayal kırıklığı yaşadı.

Bu beraberlikle Bournemouth puanını 32’ye, Sheffield United ise 14’e çıkardı.

Bournemouth’un bir sonraki maçı sahasında Everton ile olacak, Sheffield United ise Fulham’ı ağırlayacak.

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