Enes Ünal yıkıldı

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Enes Ünal yıkıldı

Milli futbolcu Enes Ünal, sakatlık sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını duyurdu.

Bournemouth ve Türkiye A Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıklarken hasta yatağından bir fotoğraf paylaştı.

EURO 2024 kadrosunda bulunamayacak olan Enes Ünal, bu durum karşısında duyduğu üzüntüyü sosyal medya üzerinden bir paylaşımla ifade etti.

Hastane odasından bir fotoğraf yayınlayan Enes Ünal, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

Fiziksel ve mental olarak kendimi çok iyi hissettiğim bir noktada hayallerime dokunmaya bir adım kalmıştı. Hayatın cilvesi mi dersiniz, kader mi dersiniz, şanssızlık mı.

O size kalmış ama 1 hafta önce kariyerimin en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Her günümü her anımı pozitif düşüncelerle ve enerjiyle geçirmek yıllar içinde edindiğim en önemli özelliklerden bir tanesi.

Bu ameliyata kadar ki bir hafta bunu kaybettim ama bugün yeni bir sayfa açıldı benim için. Şimdi bir kez daha zorlama zamanı.

En önemlisi de tekrardan yeni hayaller kurup bu hayallere umutla tutunma zamanı. Umut, geliştirilebilir ve bulaşıcı bir duygudur. Ve umudun tersi umutsuzluk değil korkmaktır.

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