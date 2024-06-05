Enez Limanında Dünya Çevre Günü etkinliği: Dalgıçlar amfora buldu

Enez Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve dalış okullarının iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, 5 dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri denizde dip temizliği yaptı.

Dalgıçlar, denizden tarihi bir amfora ile birlikte lastik, yıpranmış ağlar, tekne parçaları, plastik, tahta, cam ve evsel atık gibi çeşitli malzemeler çıkardılar. Bulunan amfora, sahil güvenlik ekiplerinin botuyla limana taşınarak, Enez Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, etkinliğin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak, "Enez Ortaokulu'ndan 40 öğrencimiz sahil temizliği yaparak çevre bilincini yaşarken, dalış hocalarımız da limanda temizlik yaptı. Dalış eğitmeni Ender Özgen'e, dalgıçlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.