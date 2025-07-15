Enez’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Enez’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez Sahil Yolu Göller mevkii istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde giden A.K. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, A.K. ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Serpil Yetiş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslar ile Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serpil Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, A.K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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