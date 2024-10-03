Enflasyon açıklandı. Emeklinin üç aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,97 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 oldu.

EMEKLİNİN ÜÇ AYLIK ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32, Ağustos ayı enflasyonu ise 2,47 olarak açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emeklinin alacağı zam oranı belli oldu.

Emeklinin alacağı kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emeklinin Ocak ayında alacağı enflasyon farkı belli olacak.

TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5'lik zamlanacak. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.