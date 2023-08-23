Enflasyon Kim Milyoner Olmak İster'i de vurdu. 11 sorunun ödülünün miktarı değişti

ATV'de yayınlanan fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' sevilen yarışma programlarından biri olarak uzun yıllardır izleniyor.

Sorulan sorular, yarışmacıların ilginç hayatları ve kazanılan büyük ödülleriyle her dönem gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer ise yarışmayla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında Türk parasının kaybettiği değerin ardından büyük ödül de güncellendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı atv’nin fenomen yarışmanın büyük ödülü ekonomik kriz sonrası değiştirildi.

Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk lirasıydı. Son gelen bilgi büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde olarak duyuruldu.