Türkiye’de gıda enflasyonu yükselmeye devam ederken, vatandaşlar temel ihtiyaç ürünlerine gelen art arda zamlar nedeniyle sağlıklı beslenmenin giderek imkânsızlaştığını söylediler.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlar, hem market fiyatlarının kontrolsüzce yükselmesinden hem de dışarıda yemek yemenin maliyet ve hijyen açısından riskli hale gelmesinden şikâyetçi.

Günlük yaşamda dışarıda yemek yemenin de eskisi gibi bir seçenek olmadığını belirten vatandaşlar, hem yüksek fiyatlar hem de hijyen kaygıları nedeniyle bu durumun lüks olmaktan çıkıp adeta bir risk haline geldiğini söyledi.

“Makarnadan devam” Vatandaşlardan Nazım Şabur, fiyatların her markette farklı olduğunu ve artık fişe bile bakmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekliği bu. Alıştık artık. Fiyatlara olan tepkimiz hiçbir zaman değişmiyor. Bir şey alırken de pahalı mı, ucuz mu anlamıyoruz. Aldığımız bir ürün farklı marketlerde farklı fiyatlarda. Kasada sormuyorum bile yani. Fişe bile bakmıyorum. 'Herhalde o kadar olmuştur' diyorum. Bu da ayrı bir gerçeklik. Yani şöyle bir fobi oluştu bence artık. En son ki haberleri herkes biliyor. Kahve falan da içemiyorum. Bir Türk kahvesi bile içerken artık 'Ya içinde çamaşır suyu varsa?' diye korkuyorum. Her şeyi evden içiyorum. Belki daha sağlıklı evden beslenmek ama dışarıdan yeme lüksünü de kaybettik. Yani eskiden de çok sık tüketiyordum… Yani bir lüks oldu artık bunlar, biliyorsunuz hepimiz için. Ama elimizden geldiği kadar beslenmeye çalışıyoruz evet. Ama evet, baktığınızda her öğün bir et, balık, tavuk yiyor muyum? Hayır. Makarnadan devam." “Etin yanına yaklaşılmıyor maalesef” Gül Korkmaz, haftalık market alışverişine 3 bin liranın altında bütçe ayıramadığını söyleyerek, gıda enflasyonunun her geçen gün arttığını vurguladı.