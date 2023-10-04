Enflasyonun sopasını dar gelirli halk yiyor. Vatandaş masrafların altında ezildi

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre geçen ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 4,75 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,53'e yükseldi.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise geçen ay TÜFE yüzde 6,24 oranında arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 130,13'e çıktı.

EN ÇOK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla TÜFE’de en çok artış yüzde 30,27 ile eğitimde görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 10,03, konutta 5,76, ev eşyasında 5,22, eğlence ve kültürde yüzde 4,66, ulaştırmada yüzde 4,35, lokanta ve otellerde 4,15, haberleşmede yüzde 3,57, sağlıkta yüzde 3,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,32, giyim ve ve ayakkabı yüzde 2,59 artış gerçekleşti.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller grubunda meydana geldi. Onu, yüzde 80,96 artışla eğitim, yüzde 79,79 ile sağlık, yüzde 76.06 ile ulaştırma, yüzde 75,14 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 67,16 ile alkollü içecekler ve tütün, 63,75 ile ev eşyası, yüzde 55,43 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,59 ile haberleşme, yüzde 32,54 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 20,16 ile konut izledi.

EKONOMİST UĞUR GÜRSES: ENFLASYONUN SOPASINI DAR GELİRLİ HALK YİYOR

Enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomist Uğur Gürses, bunun dar gelirlilerin ezildiği gerçeğini değiştirmediğine dikkat çekti.

Gürses, "Temel sorun şu; vatandaşın bu fiyat artışlarına karşı gelirinin aynı anda reel olarak artıp artmadığı ya da reel seviyesinde koruyup korumadığı, biliyoruz ki koruyamıyor. Herkesin sepeti aynı değil, yoksulların sepeti görece daha pahalı. İster istemez sopayı, gelir düzeyi düşük olanlar, yoksullar, orta sınıf yiyor." dedi.