Enflasyonun tek haneye inişinin tarihini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu

Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tek haneli rakama ulaşılacak tarihi açıklayan Cevdet Yılmaz 2026’ya işaret etti. Türkiye ekonomisinin son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirten Yılmaz, 2023 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında büyüme olduğuna da dikkat çekti.

Yılmaz açıklamasında bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşılacağını da paylaştı.

“Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için gayret sarf ediyoruz” diyen Yılmaz aylık bazda düşüşler başladığını ve 2026 yılında da tek haneli rakama ulaşılacağını açıkladı.

MEHMET ŞİMŞEK DDE 2026’YA İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026 yılında tek haneye düşeceğini söylemişti.

Türkiye’nin çok kritik bir yapıda olduğunu belirten Şimşek, “2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz.“ demişti