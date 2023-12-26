Enflasyonun tek haneye inişinin tarihini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu

Kaynak: AA
Enflasyonun tek haneye inişinin tarihini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakama 2026’da ulaşabileceğimizi açıkladı.

Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tek haneli rakama ulaşılacak tarihi açıklayan Cevdet Yılmaz 2026’ya işaret etti. Türkiye ekonomisinin son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirten Yılmaz, 2023 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında büyüme olduğuna da dikkat çekti.

Yılmaz açıklamasında bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşılacağını da paylaştı.

“Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için gayret sarf ediyoruz” diyen Yılmaz aylık bazda düşüşler başladığını ve 2026 yılında da tek haneli rakama ulaşılacağını açıkladı.

aa-20231226-33280090-33280072-turkiyeuzbekistan-business-forum.jpg

MEHMET ŞİMŞEK DDE 2026’YA İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026 yılında tek haneye düşeceğini söylemişti.

Türkiye’nin çok kritik bir yapıda olduğunu belirten Şimşek, “2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz.“ demişti

İlgili Haberler
Gerçek ekonomist Prof. Veysel Ulusoy saklanan gerçek enflasyonu açıkladı
Vatandaşın gerçek enflasyonu ortaya çıktı. 2 yılda fiyatlar yüzde 670 arttı
Enflasyonda çözüm umudumuz kalmadı
Enflasyonda çözüm umudumuz kalmadı
Enflasyon emeklilerin alım gücünü yok etti. Emekli maaşları asgari ücret karşısında eridi
Son Haberler
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi Spor
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış Gündem
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama Spor
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Gündem
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu Gündem
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?