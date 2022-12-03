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Engelli genç, hayranı olduğu Demet Akalın ile telefonda görüştü

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan engelli birey Fatih Sanır'ın sanatçı Demet Akalın'a hayranlığını duyan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ikiliyi telefonda görüntülü görüştürdü.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:58
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Engelli birey Fatih Sanır, hayranı olduğu Demet Akalın'la görüntülü telefon konuşması yaptı.

Engelli genç, hayranı olduğu Demet Akalın ile telefonda görüştü
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan engelli birey Fatih Sanır'ın sanatçı Demet Akalın'a hayranlığını duyan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ikiliyi telefonda görüntülü görüştürdü.

3 Aralık Engelliler Gününde engelli birey Fatih Sanır'a unutulmaz bir gün yaşatıldı. Sanatçı, Demet Akalın hayranı olan ve her fırsatta yanında bulunan kişilere Demet Akalın şarkılarıyla mini konser veren Sanır'ın en büyük arzusunun Akalın'la görüşmek olduğunu duyan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu kolları sıvadı ve sanatçıyla irtibata geçerek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ikiliyi telefonda görüntülü görüştürdü. Görüntülü yapılan arama sonucu Demet Akalın'ı karşısında gören ve kendisiyle muhabbet etme fırsatı bulan Fatih Sanır, mutluluktan gözyaşı dökerken, Demet Akalın ise Fatih'i İstanbul'a davet ederek yüz yüze görüşmeyi teklif etti.

Yapılan görüşmenin ardından çok mutlu olan ve Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu'na sarılarak teşekkür eden Sanır, "Bugün dünyalar benim oldu. Çok ama çok sevinçliyim. Demet Akalın'ı çok seviyorum ve kaymakamımız bizi görüştürdü. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze de görüşeceğiz. Kaymakam beye jestinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak DHA

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