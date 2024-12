Engelli bireyler için teknolojik devrim: Beyin implatında başarı sağlandı

Elon Musk’ın liderliğindeki Neuralink, beyin ve teknoloji arasındaki sınırları ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) projesi kapsamında başlattığı yeni CONVOY çalışması, tetraplejik bireylerin yalnızca düşünce gücüyle robotik kolları kontrol edebilmesini sağlamak için geliştiriliyor.

Neuralink’in geliştirdiği N1 isimli mini implant, tamamen kablosuz bir şekilde çalışıyor ve beyindeki hareket planlamasından sorumlu bölgeye yerleştiriliyor. Bu cihaz, beyin sinyallerini analiz ederek dijital komutlara dönüştürme kapasitesine sahip. Şirket, daha önce PRIME adı verilen bir başka çalışmayla bu teknolojinin güvenliğini ve temel etkinliğini test etmişti. CONVOY ise, bu teknolojiyi fiziksel dünyaya taşıyarak, sanal deneyimlerin ötesinde gerçek hareket özgürlüğü sunmayı hedefliyor.

ROBOTİK KOLLAR VE YENİ BİR ÖZGÜRLÜK ALANI

CONVOY’un odak noktası, beyin implantlarının fiziksel araçları kontrol etme potansiyelini göstermek. Projenin ilk aşamasında, PRIME çalışmasında yer alan katılımcılar robotik kolları kontrol etme yeteneklerini deneyecek. Neuralink, bu çalışmanın engelli bireylerin günlük hayatında devrim yaratacak bir adım olabileceğini vurguluyor.

N1 cihazının yerleştirilmesi için kullanılan robotik cerrahi sistemi, işlemin yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesini sağlıyor ve olası riskleri en aza indiriyor. Neuralink, teknolojinin günlük kullanımda güvenliğini garanti altına almak için hem cihaz hem de cerrahi süreçlerde yenilikçi yaklaşımlar sunuyor.

İLK BAŞARILAR VE GELECEK VİZYONU

Neuralink, daha önce PRIME kapsamında elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti. İlk katılımcı Noland Arbaugh, sadece beyin aktivitelerini kullanarak internette gezinebilmiş, oyun oynayabilmiş ve dizüstü bilgisayarda bir imleci hareket ettirebilmişti. İkinci katılımcı Alex ise beyin-bilgisayar arayüzüyle 3D tasarım yapmayı öğrenerek teknolojinin potansiyel kullanım alanlarını genişletti.

CONVOY, bu başarıları daha ileri bir seviyeye taşıyarak fiziksel dünyada da özgürlüğü hedefliyor. Neuralink, bu çalışmanın hem şirket hem de tüm nöroteknoloji sektörü için çığır açıcı olacağına inanıyor. Şirket, ilerleyen süreçte bu teknolojinin günlük hayatın bir parçası haline gelerek engelleri aşacağını öngörüyor.

Neuralink yetkilileri, CONVOY’un yalnızca dijital özgürlüğü değil, fiziksel özgürlüğü de yeniden kazandırmayı amaçladığını belirtiyor. Çalışma tamamlandığında, robotik kolların yanı sıra diğer fiziksel araçların kontrolü için de fırsatlar yaratılması bekleniyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Bu gelişmeler, tetraplejik bireyler için umut ışığı oluyor. CONVOY çalışması, bireylerin hareket kabiliyetini artırarak günlük hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlayabilir. Neuralink, bu projeyle engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal bariyerleri ortadan kaldırmak için önemli bir adım atıyor.

Neuralink, gelecekte beyin-robot teknolojisini daha da yaygınlaştırarak sağlık sektöründe ve diğer alanlarda devrim yaratmayı hedefliyor. CONVOY’un sonuçları, bu vizyonun ne kadarını gerçekleştirebileceğini gösterecek.

We’re excited to announce the approval and launch of a new feasibility trial to extend BCI control using the N1 Implant to an investigational assistive robotic arm.



This is an important first step towards restoring not only digital freedom, but also physical freedom. More info…