Engelli bireylere duygusal gece!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Engelli bireylere duygusal gece!

Muğla Engelliler Derneği tarafından Menteşe Öğretmenevinde, temsili askerlik yapacak engelli bireyler için kına gecesi düzenlendi. Engelli bireyler duygusal anlar yaşadı.

Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ile siyasi partilerin temsilcileri ve aileler katıldı.

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Etkinlikte, engelli bireyler müzik eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi. Geceye özel hazırlanan, Türk bayrağı desenli ve üzerinde "En büyük asker, bizim asker" yazılı pasta, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Bu anlamlı gecede, vatan sevgisinin engel tanımadığını bizlere gösteren gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Onların hayallerine bir adım daha yaklaşması bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi.

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Muğla Engelliler Derneği yetkilileri, temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli bireyler için düzenlenen bu gecenin, onların hayatında unutulmaz bir anı olarak kalacağını belirtti.

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