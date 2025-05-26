Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çektiler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, Engelliler Haftası çerçevesinde SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Bir Günlüğüne Sen Ol: Erişilebilirlik Deneyim Atölyesi" düzenledi. Atölye çerçevesinde golbol oyunu ile görme engelli deneyimi, mesaj panosu, simülasyon kartları ve kanedyen koltuk değneği ile engelli yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlendi. Etkinlikle öğrencilerin engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştığı zorluklarla empati yapması hedeflendi. Toplulukların Engelliler Haftası bünyesinde çok sayıda etkinliğe imza attığını kaydeden SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, "SUBÜ olarak yalnızca erişilebilir fiziki ortamlar değil, aynı zamanda farkındalık temelli güçlü bir toplumsal bilinç inşa etmeyi amaçlıyoruz. Öğrenci topluluklarımız da engelli bireylerin sosyal yaşama katımını arttırmaya yönelik faaliyetlerine bu kapsamda devam ediyorlar" dedi.