Engelli genci kaçırıp hesabını boşalttılar. Yok böyle vicdansızlık

Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp, banka hesabından kendi hesaplarına para aktaran biri kadın 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ENGELLİ GENCİ KAÇIRDILAR GASP ETTİLER

Yunusemre ilçesinin 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan K.A'nın (26) ailesi, polise başvurarak, zeka geriliği bulunan oğullarının tanımadıkları kişilerce bıçak tehdidiyle kaçırılarak 1 gün alıkonulduğunu, telefonu ve banka hesabına erişilip 200 bin lira kredi çekildiğini ihbar etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada K.A'yı kaçırıp parayı hesaplarına gönderen şüphelilerin Alaşehir ilçesinde yaşayan E.Ç. (30), Y.A. (27) ve H.Ü. (19) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince Alaşehir'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşlemlerden sonra Manisa Adliyesine sevk edilen şüpheliler, mahkemede tutuklandı.