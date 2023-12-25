Engelli genci kaçırıp hesabını boşalttılar. Yok böyle vicdansızlık

Kaynak: AA
Engelli genci kaçırıp hesabını boşalttılar. Yok böyle vicdansızlık
Manisa'da, zihinsel engelli bir genci önce kaçırıp, sonra gencin banka hesabından kendilerine para aktaran biri kadın 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp, banka hesabından kendi hesaplarına para aktaran biri kadın 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ENGELLİ GENCİ KAÇIRDILAR GASP ETTİLER

Yunusemre ilçesinin 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan K.A'nın (26) ailesi, polise başvurarak, zeka geriliği bulunan oğullarının tanımadıkları kişilerce bıçak tehdidiyle kaçırılarak 1 gün alıkonulduğunu, telefonu ve banka hesabına erişilip 200 bin lira kredi çekildiğini ihbar etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada K.A'yı kaçırıp parayı hesaplarına gönderen şüphelilerin Alaşehir ilçesinde yaşayan E.Ç. (30), Y.A. (27) ve H.Ü. (19) olduğu tespit edildi.

780x411-1703421271970.jpeg

Şüpheliler, polis ekiplerince Alaşehir'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşlemlerden sonra Manisa Adliyesine sevk edilen şüpheliler, mahkemede tutuklandı.

0x0-engelli-genci-kacirip-hesabindan-para-cektiler-1703421524877.jpeg

Son Haberler
Alman polisi bir Türk’ü sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü Dünya
Alman polisi bir Türk’ü sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü
Tek yaz dizisi de final yapıyor Yazarlar
Tek yaz dizisi de final yapıyor
PKK diyemeyen o dil tesadüf değildir! Yazarlar
PKK diyemeyen o dil tesadüf değildir!
Borsada operasyon iddiaları Yazarlar
Borsada operasyon iddiaları
Ortak bildiri yayınlayarak terörle mücadele edilir mi? Yazarlar
Ortak bildiri yayınlayarak terörle mücadele edilir mi?
ABD/İsrail PKK saldırılarının neresinde? Yazarlar
ABD/İsrail PKK saldırılarının neresinde?