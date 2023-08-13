Engelli genci taciz eden adama mahalleliden meydan dayağı

İstanbul’da yaşlı bir sapık, dükkanın önünde duran engelli genci yanına çağırarak taciz etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı öldüresiye dövdü.

Engelli genci taciz eden adama mahalleliden meydan dayağı

İstanbul’da yaşlı bir sapık, dükkanın önünde duran genci yanına çağırdı.

Sapık yanına gelen engelli genci kendisine doğru çekip öpmeye başladı.

Engelli genç adamın yanından uzaklaşmak isterken yaşlı adam genci bırakmayıp taciz etmeye devam etti. O anları gören çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı linç etti.

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Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerden sonra olay yerine polis çağırıldı. Yaşlı adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Masum engelli bir gence yapılan bu taciz büyük tepki görürken, video sosyal medyada gündem oldu.

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