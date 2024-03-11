Engelli Hakları Derneği'nden Sessiz Çığlığımızı Duyun yürüyüşü

Dernek üyeleri, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Yürüyüş, Tuzla Engelli Hakları ve Dayanışma Derneği'nin merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Dernek başkanı Erdoğan Arabacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Basın Mensupları,

Bugün Engelli Hakları ve Dayanışma Derneği olarak engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için toplanmış bulunmaktayız.

Öncelikle, kadınlarımızı ikinci sınıf sayan, değersizleştiren, haklarını,

onurunu ve iffetini ihlal eden bütün tavır, davranış, düşünce ve

yaklaşımlarla bütün toplumların mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm kadınların özgür ve eşit şartlara sahip olduğu bir dünya dileğiyle 8 mart dünya kadınlar gününü kutluyoruz.

Ülkemizde yaşayan engellilerin sorunlarının bir kısmı 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Yasası ile çözüme kavuşmuştur. Ancak, engellilerin yaşadığı bazı sorunlar hala çözüme kavuşturulamamıştır.

1. Engellilerin kendileriyle ilgili konularda, engelli sorunlarına hakim bu alanda tecrübeli ve liyakat sahibi kişilerin söz ve karar sahibi olmlarını istiyoruz.

2- Engelliler için sağlık raporları her kurumda geçerli sayılsın.

Başka kuruma gidildiğinde engellilerden yeni rapor istenmesin tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu bütün kurumlarda geçerli sayılsın. Engellilerden tekrar tekrar rapor istenmesin.

3. Engelli aylıklarında hane içi gelir kriteri kaldırılsın, engellinin kendi gelirine bakılsın.

4- Temsilde adalet istiyoruz.

31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde engellilere daha fazla yer verilmesi önemlidir.

Bu konuların çözümü için mücadele etmenizi ve dayanışmanızı bekliyoruz.