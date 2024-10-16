Engelli rampasına park eden aracı parçaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Engelli rampasına park eden aracı parçaladı

Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını parçaladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen engelli bir şahıs, engellilere tahsis edilen rampanın önüne park eden bir aracı görünce şaşkına dönü.

Tekerlekli sandalyede olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaş adeta çileden çıktı.

Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren engelli vatandaş sinirlerine hakim olamayıp sert bir cisimle araca vurmaya başladı.

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Önce ön farlarını, sonra kapı camlarını ardından da stop lambalarını elindeki çekiçle parçalayan vatandaş, çevredeki vatandaşlın müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Çıkamadığı rampadan geri dönen engelli vatandaş yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı kullanıp olay yerinden ayrıldı.

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