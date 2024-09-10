Engelli taklidi yaptı, akülü sandalye ile hırsızlık yaptı

Kaynak: DHA
Engelli taklidi yaptı, akülü sandalye ile hırsızlık yaptı

Ankara'da kendini engelli süsü veren bir kişi akülü sandalye ile geldiği bir markette hırsızlık yaptı. Hırsız kameralardan kaçamadı.

Olay, Mamak'ta 50'nci Yıl Mahallesi, Mehmet Ali Altın Caddesi'nde bulunan bir zincir markette gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile geldiği markette engelli rolü yaparak dondurma, çerez ve çeşitli ürünleri çalarak akülü sandalyeye sakladı.

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Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahsın zaman zaman ayağa kalktığı, ürünleri aldıktan sonra marketten çıktığı görüldü. Durumu fark eden market çalışanları da arkasından giderek polise haber verdi.

İhbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürülen kişi, ifadesinin ardından serbest kaldı.

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